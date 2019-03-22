بالفيديو.. صلاة الغائب في الحرمين على ضحايا مذبحة نيوزيلندا 

نايف السالم(صدى):

قامت جموع المصلين بالمسجد الحرام بمكة المكرّمة والمسجد النبوي الشريف بالمدينة المنوّرة؛ عقب صلاة الجمعة، بأداء صلاة الغائب على أرواح ضحايا الهجوم الإرهابي الذي استهدف مسجدَيْن في نيوزيلندا الجمعة الماضي.

ونشرت رئاسة الحرمين الشريفين، ممثلة في الإدارة العامة للشؤون التوجيهية والإرشادية بإدارة شؤون الأئمة والمؤذنين بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، فيديو لإمام الحرم المكي الشريف الشيخ الدكتور ماهر المعيقلي أثناء أداء صلاة الغائب الميت على شهداء المسجديْن في نيوزيلندا.

وقال مؤذن المسجد الحرام الشيخ عماد بقري: ” صلاة الميت الغائب على شهداء المسجدين في نيوزيلندا رحمهم الله الصلاة، أثابكم الله ” .