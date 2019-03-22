بالفيديو.. سبب انهيار وبكاء الفاشينيستا فينيسيا على الهواء في ” كلام نواعم ” 

خالد الظفيري(صدى):

كشفت الإعلامية الكويتية حليمة بولند في مقطع فيديو ما حدث خلال استضافتها في حلقة من برنامج ” كلام نواعم ” المذاع على شاشة MBC، قائلة:” أثناء عرضها مناظر من منتجع هندي إنها حلت ضيفة على الحلقة مع الممثلة المصرية رانيا يوسف والفاشينيستا فينيسيا”.

وأوضحت بولند أنّها استأذنت الأخيرة قبل أن تتحدث عنها، مبينة أنها غادرت الحلقة غاضبة وأن الجميع يسألها عن سبب ذلك.

ونوهت حليمة إلى أنّ المذيعات مقدمات البرنامج قمن باستفزازها من خلال الأسئلة التي طرحنها عليها، مردفة أن تلك الأسئلة تناولت نشرها مقطع الفيديو المثير للجدل وحيث أبلغت طفلها بوفاة جدتها ما أثار موجة غضب عارمة على مواقع التواصل.

وتابعت الإعلامية أنها سمعت الفاشينيستا تصرخ وتبكي وتقول: ” أنا من كثر ما تأثرت بالموضوع قلت وين حليمة بولند؟ يا ريت حليمة بولند تنشر صور أباطها عشان الناس تنشغل فيها وتنساني”.

وعبرت الأخيرة عن صدمتها، لافتة إلى أنها حاولت تهدئتها إلا أنها فقدت الوعي، مضيفة أنها جلست إلى جانبها وقرأت آيات قرآنية قبل أن يتم إسعافها.