بالفيديو.. الكلباني يكشف سبب حذف تغريدته عن الحادث الإرهابي بنيوزيلندا

عادل الحربي(صدى):

كشف الشيخ عادل الكلباني خلال حلوله ضيفاً ببرنامج ” المختصر ” عن سبب حذف تغريدته عقب وقوع الحادث الإرهابي بمسجدي في نيوزيلندا أسفر عن وفاة 50 من المصلين وإصابة العشرات .

وسأل المحاور الشيخ الكلباني قائلاً ، عقب قتل المصلين بنيوزيلندا علقت قائلاً ” مما يخفف البساط أن القاتل ليس مسلماً فكم قُتل مصلون بأيدي مسلمين ” ما الذي دفعك في كتابة تعليق كهذا ثم حذفه ؟! .

وأجابه الكلباني ، ما في أحد يتمنى قتل أحد سواء مسلم أو كافر ولكن أنا كنت أنظر أننا جربنا حوادث كثيرة أنا عشتها وأنت والمجتمع كله ، كانت بأيدينا ثم تصير المصيبة على المسلمين عامة .

وتابع ، الآن كانت نظرتي صائبة ، فالكرة أصبحت في مرمى العنصريين أو المتطرفين ، فلو كان القاتل مسلماً كانت شٌنت علينا حرب ضروس ، ولكن الآن قٌرأ القرآن في البرلمان وحٌجبت رئيس وزراء نيوزيلندا ، وتعاطف الناس مع الضحايا ولو كان القاتل مسلماً ما كان حدث كل هذا .

وأضاف ، ليس قصدي التأكيد أن أعمال العنف والإرهاب صفة متصلة عند المسلمين ، ولكن الأحداث البارزه أن المتهمون دائما والمسببون لنا أنتكاسه في الدعوة هم مسلمين ، كل الأحداث الإرهابية التي صارت عندنا كانت بأيدي مسلمين .

وعن حذف تغريدته قال الكلباني حذفت التغريده بسبب مستشاري الإعلامي وليس بقناعة مني ، ولكني اكتشفت أن تأثير حذفها أكبر من كتابتها .