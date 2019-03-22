بالفيديو.. رئيس الشباب يرد على السويلم: النصر معروف أنه نادي السودانيين واليمنيين

محمد السعران(صدى):

رد رئيس نادي الشباب خالد البلطان، على تصريحات رئيس النصر سعود السويلم خلال مشاركته مع ” قناة روتانا خليجية ” بشأن نادي ” الشباب ” .

وقال ” البلطان ” في مقطع فيديو له: ” رئيس النصر يحاول أن يقلل من حجم الشباب، أذكره أن الشباب كان متسيدًا الساحة مع الهلال، وكان النصر لسة ببداية تأسيسه ” .

وتابع رئيس الشباب حديثه: ” النصر في ذلك الوقت كان ببداية تأسيسه ولم يكن يشجعه سوى السودانيين واليمنيين، وسموه نادي الجاليات ” .

ووجه كلامه لـ ” السويلم ” قائلاً: ” نادي الشباب كتاريخ وعراقة أكبر من نادي النصر ” .

ودجاء ذلك ردًا على تصريحات رئيس نادي النصر سعود السويلم؛ حيث اعتبر أن جماهير نادي الشباب ” استراحتيْن و16 بيتاً ” ، وفقًا لقوله.