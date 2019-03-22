مدرب الفيحاء يقارن مهاراته بمورينيو وجوارديولا: ” لست أقل منكما ” 

طلال الغامدي(صدى):

رأى التونسي نور الدين بن زكري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء أنه قادر على تأدية مهمته مع الفريق بنجاح رغم صعوبة المسؤولية الملقاة على عاتقه، لافتا: ” سبق وعملت في المملكة سابقًا وعشقت الدوري وتمنيت العودة، لأنني قدمت مستويات جيدة مع الرائد، وكانت هناك عروض في وقت سابق لكنها لم تتماشى مع طموحاتي وأحلامي، وكنت بأشد الحاجة إلى العودة ولذلك قبلت عرض الفيحاء، والتحدي صعب للغاية لكنه ليس مستحيلًا “.

وأوضح زكري: ” طلبت إقامة معسكر في دبي الإماراتية، لأني بحاجة إلى معرفة اللاعبين بشكل أكبر، وخضنا مباراتين وديتين وسنلعب تجربة ثالثة، ووقفت على أشياء كثيرة ستعود بشكل إيجابي فيما تبقى من مباريات ” ، مبينا:”أعتقد أن كل الفرق المتواجدة في مؤخرة الترتيب لديها حظوظ متشابهة، ونسعى لأن ننجو من الهبوط، وكان الفيحاء يواجه مشاكل دفاعية ومعنوية قبل قدومي إلى الفريق، وحاليًا نتعامل مع كل مباراة على حدة، لدينا مباريات في المتناول، وطوال مسيرتي التدريبية لمدة 20 عامًا لم أهبط مع أي فريق دربته ”.

وأشار إلى أن الدوري السعودي بات من أميز الدوريات العالمية، والمنافسة في تطور، والأندية الكبيرة ما زالت متواجدة، وأعتقد أن الاتحاد من الفرق الكبيرة التي تمرض ولا تموت “.

وأكمل المدرب حديثه، قائلًا: ” لا أقل عن البرتغالي مورينيو والإسباني بيب جوارديولا من حيث الشهادات، فقط الاختلاف في الأسماء “.