احتفاء واسع بعودة ميسي لمنتخب الأرجنتين.. ” 10 أساطير في شخص واحد “

نواف السالم(صدى):

احتفى الإتحاد الأرجنتيني لكرة القدم بعودة النجم ليونيل ميسي من جديد لمشاركته في مواجهة فنزويلا الودية اليوم الجمعة .

ونشر الإتحاد مقطع فيديو عبر ” تويتر ” يكيل المديح له واصفاً إياه بـ ” عشرة أساطير في شخص واحد ” ، كما أظهر الفيديو صور لميسي مع صور شخصيات أيقونية في مجالات الرياضة والثقافة ، مع احتفاء واسع بعودته لـ”الألبيسيليستي” لأول مرة منذ لنتهاء مونديال روسيا 2018 .

ووصف الفيديو ميسي بأنه لديه إيمان خورخي ماريو بيرجوجليو ” بابا الفاتيكان ” ، وقدرة خوان مانويل فانجيو “متسابق الفورمولا ” ، وأنه يعزف مثل أستور بياتزولا ” مؤلف موسيقي وملحن ” ، ويرمي مثل مانو جينوبيلي ” لاعب كرة سلة وبطل عالمي ” .

وقال الفيديو أن ميسي يجعل قلبك ينبض مثل ريني فابالورو ” طبيب أمراض قلب ” ، وأنه داخل المنطقة مثل كارلوس غارديل ” مطرب تانغو ” ، ويضرب الكرة مثل غابرييلا ساباتيني لاعبة كرة تنس ، وغيرها من التشبيهات بشخصيات معروفة .

ومن المقرر أن يواجه المنتخب الأرجنتيني نظيره الفنزويلي اليوم الجمعة على ملعب ” واندا متروبوليتانو ” في مدريد، ثم المنتخب المغربي الثلاثاء المقبل في طنجة خلال استعداداته لبطولة كوبا أمريكا 2019 .