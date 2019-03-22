تأجيل دوري أبطال آسيا لشهر أغسطس

ماجد محمد(صدى):

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، عن تأجيل دور الـ 16 من بطولة دوري أبطال آسيا في نسخته الحالية 2019، إلى شهر أغسطس بدلاً من يونيو.

وكانت المواعيد القديمة، تقضي بأن يلعب ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال آسيا بالنسبة لدول غرب آسيا، يومي 17 و18 يونيو، على أن يقام الإياب في 12 و13 أغسطس.

حيث صرح الاتحاد الآسيوي في بيان له بموافقته على تأجيل دور الـ16 ببطولة دوري أبطال آسيا لدول غرب آسيا فقط، مع استمراره بشكل طبيعي لدول الشرق.

ويشارك في النسخة الحالية من بطولة دوري آسيا، 4 أندية ” الهلال والنصر والاتحاد والأهلي ” .