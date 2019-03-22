جلادييتور 2020.. مفاجأة ” جيب ” تخرج من خط التجميع

واشنطن(صدى):

كشفت شركة جيب عن الإنتهاء من تصنيع ” جلادييتور 2020 ” إلا أنها ستتاح للإستخدام داخل الشركة فقط لحين التأكد من الأمان والجودة ومن ثم طرحها بالأسواق .

ولم تكشف الشركة بعد عن سعرها أو وقت العرض وسط حالة من الترقب بعد انتشار صورها وفيديوهاتها إلا أنه من المتوقع أن يكون خلال الربع الأول من العام الجاري .

وستتاح “جلادييتور ” في اربع مستويات وهي : سبورت ، وسبورت إس ، وأوفرلاند، وروبيكون ، و ستوفر أفضل قوة سحب في فئتها بحد أقصى يصل إلى 3,477 كيلوجرام، على الرغم من أن هذا من المفترض ألا يشمل سيارة شيفروليه كولورادو التي تعمل بالديزل والتي توفر قوة أكبر بقليل من 3,480 كيلوجرام .

كما توفر سعة حمولة الأفضل في فئتها عند 727 كيلوجرام، على الرغم من أن شركة فورد تدعي أيضاً هذا اللقب لسيارتها الجديدة رانجر .

ويمكن لـ” جلادييتور ” إزالة الجزء العلوي منها وطوي الزجاج الأمامي ، كما تعمل بنظام فصل قضيب التأثير، والذي يتم تشغيله آلياً لتوفير تعليق أفضل في التضاريس الصخرية،