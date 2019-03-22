” التجارة ” : الوزارة أصدرت 307 وكالة تجارية خلال عام 2018

عادل الحربي(صدى):

صرح المتحدث الرسمي باسم وزارة التجارة والاستثمار عبدالرحمن الحسين، بأن الوزارة أصدرت 703 وكالات تجارية؛ وذلك خلال العام الماضي 2018.

وعن الوكالات الصادرة، قال ” الحسين ” أن 63% من الوكالات الصادرة هي وكالات ” توزيع ” بعدد 445 وكالة، و الوكالات ” التجارية ” عددها 208 وكالات، و” الخدمات ” 43 وكالة، ووكالات ” العقد الداخلي ” بعدد 7 وكالات.

أما فيما يتعلق بجنسيات الوكالات الصادرة، ذكر في تصريحات له لصحف محلية أن الوكالات الصادرة تحمل عدة جنسيات في مقدمتها ” الوكالات الأمريكية ” بعدد 95 وكالة، تليها ” الألمانية ” بـ50 وكالة، فيما بلغ عدد الوكالات الصينية 46 وكالة، والسعودية 46 وكالة، والإيطالية بعدد 43 وكالة.

تجدر الإشارة إلى أن نظام الوكالات التجارية يمنع غير المواطنين بصفاتهم الطبيعية أو المعنوية من أن يكونوا وكلاء تجاريين في المملكة.

ويشترط أيضًا أن يكون رأس مال الشركات السعودية التي تقوم بأعمال الوكالات التجارية بالكامل سعودياً، وأن يكون أعضاء مجالس إدارتها ومن لهم حق التوقيع باسمها مواطنين.