للمرأة فوق الأربعين.. أفضل طريقة للحصول على مكياج عيون مثالي
تعاني المرأة بعد سن الأربعين من ظهور بعض الخطوط حول العين والتي تظهر بشكل واضح إذا حاولت إخفائها بطريقة مكياج خاطئة .
لذا يقدم خبراء الجمال نصائح خاصة لكل امرأة تحاول إبراز جمال عينيها في هذه المرحلة العمرية ، يأتي في مقدمتها اختيار كريم محيط العين بشكل صحيح وملائم لنوع البشرة لأنه العامل الأساسي في إخفاء الخطوط حول العين .
ثم قومي بتحديد الحاجبين باستخدام بودرة ناعمة أو جل الحواجب الملون يفي بالغرض وتجنبي تحديدها بشكل لافت أو غليظ ، ثم استخدمي ظل عين مناسب للون بشرتك وكريمي مع البعد عن اللامع منه .
ويؤكد خبراء الجمال على أهمية استخدام الماسكرا المقاومة للماء حتى لا تسيل أو تلطخ جلدك مع والبعد عن الايلانير لأنه لا يثبت على الجلد المترهل .
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