للمرأة فوق الأربعين.. أفضل طريقة للحصول على مكياج عيون مثالي

متابعة- أميرة خالد(صدى):

تعاني المرأة بعد سن الأربعين من ظهور بعض الخطوط حول العين والتي تظهر بشكل واضح إذا حاولت إخفائها بطريقة مكياج خاطئة .

لذا يقدم خبراء الجمال نصائح خاصة لكل امرأة تحاول إبراز جمال عينيها في هذه المرحلة العمرية ، يأتي في مقدمتها اختيار كريم محيط العين بشكل صحيح وملائم لنوع البشرة لأنه العامل الأساسي في إخفاء الخطوط حول العين .

ثم قومي بتحديد الحاجبين باستخدام بودرة ناعمة أو جل الحواجب الملون يفي بالغرض وتجنبي تحديدها بشكل لافت أو غليظ ، ثم استخدمي ظل عين مناسب للون بشرتك وكريمي مع البعد عن اللامع منه .

ويؤكد خبراء الجمال على أهمية استخدام الماسكرا المقاومة للماء حتى لا تسيل أو تلطخ جلدك مع والبعد عن الايلانير لأنه لا يثبت على الجلد المترهل .