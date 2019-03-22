بالصور.. بسمة تثير الجدل بفستان عارٍ.. ” كل المستخبي بان “

القاهرة(صدى):

أثارت الفنانة بسمة جدلا واسعا لظهورها بفستان عاري بعد أزمة الفنانة رانيا يوسف، حيث أطلت في مناسبة بفستان مشابه لفستان رانيا يوسف في ختام مهرجان القاهرة السينمائي، وعادت لتظهر بفستان لا يقل جرأة عن سابقه وإن اختلف التصميم.

وظهرت بسمة على هامش مهرجان الدوحةالسينمائي على السجادة الحمراء وهي ترتدي فستاناً باللون الأخضر مكشوف الصدر عاري الظهر تماماً ومفتوحاً من الجانبين.

وباتت بسمة تتعرض لهجوم قاس من جمهورها بسبب إطلالاتها الأخيرة التي بدأت تأخذ فيها خط الجرأة الواضح، وقد فقدت الكثير من الوزن وطالبها الجمهور بالإقلاع عن الحمية الغذائية التي تتبعها.