سفير المملكة في لبنان مع مصابين بمتلازمة داون داخل مقهى

بيروت(صدى):

عرض سفير المملكة بلبنان وليد البخاري صورةً عبر حسابه على موقع ” تويتر ” ، تجمعه بأشخاص مصابين بمتلازمة داون، داخل مقهى ” أغونيست ” الذي يعملون فيه بلبنان.

وكتب البخاري تعليقا على الصورة، قائلاً: ” السعودية تُولي ذوي الإرادة الصلبة اهتمامًا خاصًا وتعطي أهمية استثنائية لدمجهم في المجتمع تعليميًا وثقافيًا وعمليًا “.

يذكر أنّ اليوم العالمي لمتلازمة داون كان أمس في 21 آذار، ويولد كل عام ما يقارب الـ3000 إلى 5000 طفل من الأطفال الذين يعانون من هذا الاضطراب الجيني.