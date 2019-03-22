نجل ” محسن الحربي ” شهيد هجوم نيوزيلندا: لم يتم تحديد وصول الجثمان

نايف السالم(صدى):

قال نجل “محسن الحربي ” الذي استشهد في الهجوم الإرهابي على مسجدي نيوزيلندا ا متأثراً بجراحه أثناء نقله للمستشفى أنه لم يتم تحديد موعد وصول جثمان والده حتى الآن .

وأضاف ” فراس الحربي ” نجل الشهيد أنه من المرجح أن تصل الجثمان خلال الأيام القادمة حيث حصل على معلومات من الطرف النيوزلاندي بأن ترحيل الجثمان يستغرق مدة تتراوح بين 10 و14 يوم ، مشيراً إلى أن جثمان والده في ثلاجة الموتى بمستشفى كرايس تشرش .

وتابع ” فراس ” أن والده كان يعاني من مرض السرطان ويخضع للعلاج الكيماوي وراح ضحية الإرهاب الغاشم ، موضحاً أن التواصل مستمر مع سفارة المملكة في ويلنغتون والسفارة النيوزلاندية بالرياض لمتابعة موعد وصول الجثمان الذي لم يتحدد بشكل قاطع .