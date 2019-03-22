امرأة في دعوى خلع: زوجي بيعلم زجاجة الصابون عشان متخلصش

القاهرة(صدى):

أقدمت زوجة على رفع دعوى خلع ضد زوجها بمصر؛ معللة ذلك بأن زوجها مُصاب بحالة مرضية بالبخل من مساحيق التجميل.

وعن التفاصيل، قالت الزوجة في دعوى الخلع أن زوجها بخيل في شراء المنظفات، مضيفة: ” شايف إننا نشتري بفلوسها أكل أحسن، لكن مش عارف إننا منستغناش عنها ” .

وتابعت الزوجة حديثها عن معاناتها مع زوجها: ” بيعلِّم زجاجة الصابون عشان متخلصش ويراقبني أثناء الغسيل، رغم أن عندنا غسالة ملابس فوق الأتوماتيك إلا أن زوجي يفرض عليَّ أن أستعمل مسحوقًا للغسالة العادية ” .

واستكملت: ” زوجي يقوم بإخفاء صابون الوجه حتى تطلبه منه، وبعدما تنتهي يأخذ الصابونة مرة أخرى، بالإضافة لمنعه الشامبو داخل المنزل ” .

وأوضحت الزوجة أن طلبت الطلاق من الزوج إلا أنه اشترط أن تٌعيد له جميع الأموال التي أنفقها منذ تزوجا؛ لذا لجأت الزوجة إلى محكمة الأسرة لطلب ” الخلع ” .