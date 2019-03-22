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نصائح تساعدك على خلق بداية جديدة مع الزوج

نصائح تساعدك على خلق بداية جديدة مع الزوج
متابعة- أميرة خالد(صدى):

تشعر الزوجة بعد مرور سنوات على زواجها بأن العلاقة تبدو ” روتينية ” ، حيث تشعر بالحاجة لتغيير قواعد الزواج وخلف بداية جديدة له؛ لذا وفي هذا السياق سنستعرض أبرز الطرق التي ستساعدك على خلق بداية جديدة مع زوجك.

– تذكري البدايات

فكري في الأشياء اللطيفة التي فعلها زوجك لكِ ولأطفالك، فتذكّر البدايات الجميلة يساعدك على خلق بداية جديدة أجمل.

– استعادة الحميمية

إذا كان زواجك قد تعرّض للفتور في الآونة الأخيرة، وذلك من خلال ” الحديث الرومانسي، كلمات الثناء والمدح، القبلات، العناق، وبالطبع العلاقة الحميمة ” .

– رتّبي أولوياتك

يجب النظر إلى موقع الزوج في قائمة اهتماماتك، فيجب عليكِ تقديمه في بعض الأحيان على ” طفلك، أو هوايتك ” ؛ لذا ضعيه على قائمة أولوياتك.

– تخطي الماضي

البداية الجديدة تتطلب تخطي هذه المشاعر السلبية؛ وذلك لتحقيق هدفك في بداية جديدة لزواجك، من خلال التسامج.


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