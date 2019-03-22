كلمات مؤثرة من نانسي عجرم لوالدتها: كل الدنيا أنتِ
وجهت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم كلمات مؤثرة لوالدتها بمناسبة عيد الأم الذي صادف أمس الخميس؛ حيث نشرت صورةً جمعتهما.
وعلّقت نانسي عجرم على الصورة: ” إنتِ أوّل عيون شفتا.. إنتِ أوّل صوت سمعتو… إنتِ أوّل إيد مسكتا… إنتِ أوّل حضن غفيت فيه وأوّل قلب غمرتو… الدّني إنتِ وإنتِ كل الدّني ” .
وتابعت: ” ينعاد عليكِ ماما حتى تضّل الدّني عيد… الله يخلّي إماتكن ويحميلكن ياهن ” .
فنان شاب[ عدد التعليقات: 736 ] نشر منذ 31 دقيقة
كلمات مؤثرة من نانسي عجرم لوالدتها: كل الدنيا أنتِ كلما شاهدتك يا نانسي تذكرت اغنية فنان العرب كل ما نسنس