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كلمات مؤثرة من نانسي عجرم لوالدتها: كل الدنيا أنتِ

كلمات مؤثرة من نانسي عجرم لوالدتها: كل الدنيا أنتِ
أميرة خالد(صدى):

وجهت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم كلمات مؤثرة لوالدتها بمناسبة عيد الأم الذي صادف أمس الخميس؛ حيث نشرت صورةً جمعتهما.

وعلّقت نانسي عجرم على الصورة: ” إنتِ أوّل عيون شفتا.. إنتِ أوّل صوت سمعتو… إنتِ أوّل إيد مسكتا… إنتِ أوّل حضن غفيت فيه وأوّل قلب غمرتو… الدّني إنتِ وإنتِ كل الدّني ” .

وتابعت: ” ينعاد عليكِ ماما حتى تضّل الدّني عيد… الله يخلّي إماتكن ويحميلكن ياهن ” .


تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 736 ] نشر منذ 31 دقيقة

كلمات مؤثرة من نانسي عجرم لوالدتها: كل الدنيا أنتِ كلما شاهدتك يا نانسي تذكرت اغنية فنان العرب كل ما نسنس

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