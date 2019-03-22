كلمات مؤثرة من نانسي عجرم لوالدتها: كل الدنيا أنتِ

أميرة خالد(صدى):

وجهت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم كلمات مؤثرة لوالدتها بمناسبة عيد الأم الذي صادف أمس الخميس؛ حيث نشرت صورةً جمعتهما.

وعلّقت نانسي عجرم على الصورة: ” إنتِ أوّل عيون شفتا.. إنتِ أوّل صوت سمعتو… إنتِ أوّل إيد مسكتا… إنتِ أوّل حضن غفيت فيه وأوّل قلب غمرتو… الدّني إنتِ وإنتِ كل الدّني ” .

وتابعت: ” ينعاد عليكِ ماما حتى تضّل الدّني عيد… الله يخلّي إماتكن ويحميلكن ياهن ” .