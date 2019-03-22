بالصور.. أحدث ظهور لأسماء الأسد

دمشق(صدى):

كشف أحدث ظهور لـ أسماء الأسد، زوجة رئيس النظام السوري، بشار الأسد، عن وضعها لغطاء على رأسها، بعد شهور من بدء علاجها من مرض السرطان الثدي، وذلك خلال لقائها أمهات مخطوفين، لم يعد أبناؤهم منذ ذهابهم للقتال إلى جانب صفوف قوات النظام.

وأكدت أسماء الأسد لأمهات المخطوفين، بمناسبة ” عيد الأم ” إن ” الفخر والمجد إلكن ولأولادكن ولكل من ضحى لأجل سورية ..بهالعيد وبكل عيد أنتو المثال.. أنتو وأمهات الشهداء والجرحى.. أنتو اللي علمتونا كلنا أن الصمود والقوة وحتى الفرح رغم الألم هو قرار مناخدو لنبقى ثابتين واقفين ” .

وتابعت: ” بهالعيد ما رح قلكن كل سنة وأنتو سالمين.. بهالعيد رح قلكن: أولادكن أولادنا.. ألمكن ألمنا.. وما رح نوقف حتى نسكر هاد الجرح إما بالعودة أو بالفخر ” ؛ فيما كان النظام السوري، قد أعلن قبل نحو ست شهور، إصابة أسماء الأسد بسرطان الثدي، وبعد ذلك ظهرت الأخيرة وقد سقط جميع شعرها، بسبب خضوعها للعلاج الكيماوي.