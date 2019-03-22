” الجوازات ” : إجراءات تجديد الإقامة تستند على تجديد رخصة العمل للخروج النهائي
تفاعلت المديرية العامة للجوازات، اليوم الجمعة، مع استفسار أحد الأشخاص لديه مشكلة ويريد تجديد الغرض للخروج النهائي.
ووجه أحد المغردين سؤالًا إلى حساب ” الجوازات- أبشر ” ، قائلًا: ” السلام عليكم عندي مشكلة في شاشة الكفيل الحين ابغاه تجديد الغرض الخروج النهائي والإقامة منتهية إيش بسوي خروج النهائي ما في حل ” .
وأجابت ” الجوازات ” : ” إجراءات تجديد الإقامة أخي الكريم.. تستند على تجديد رخصة العمل لغرض الخروج النهائي.. والإجراء يلزم صاحب العمل مراجعة مكتب العمل أولاً للحصول على رخصة عمل لغرض الخروج النهائي ” .
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