” الجوازات ” : إجراءات تجديد الإقامة تستند على تجديد رخصة العمل للخروج النهائي

علي القحطاني(صدى):

تفاعلت المديرية العامة للجوازات، اليوم الجمعة، مع استفسار أحد الأشخاص لديه مشكلة ويريد تجديد الغرض للخروج النهائي.

ووجه أحد المغردين سؤالًا إلى حساب ” الجوازات- أبشر ” ، قائلًا: ” السلام عليكم عندي مشكلة في شاشة الكفيل الحين ابغاه تجديد الغرض الخروج النهائي والإقامة منتهية إيش بسوي خروج النهائي ما في حل ” .

وأجابت ” الجوازات ” : ” إجراءات تجديد الإقامة أخي الكريم.. تستند على تجديد رخصة العمل لغرض الخروج النهائي.. والإجراء يلزم صاحب العمل مراجعة مكتب العمل أولاً للحصول على رخصة عمل لغرض الخروج النهائي ” .