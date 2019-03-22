طفل يطعن والدته حتى الموت بسبب كلبه

بكين(صدى):

انتقم طفل يبلغ من العمر 12 عاما، شرق الصين من والدته بعد قتلها لكلبه الذي كان يحبه ويلعب معه طوال اليوم، الأمر الذي أغضبها ودفعها لقتل الكلب.

وأقدم الصبي الصغير على طعن والدته حتى الموت انتقامًا منها؛ حيث نشبت مشادة حامية بين الطفل ووالدته بعدما قتلت الكلب، فدخل إلى المطبخ والتقط الساطور وأخذ يطعنها به حتى ماتت وذلك مساء يوم السبت الماضي.

وعثرت الشرطة على الصبي يوم الاثنين في أحد المطاعم وألقت القبض عليه؛ فيما قال موظفو المطعم الذي عثر على الطفل به، إنه طلب كوبا من الماء وأكل البسكويت الذي أحضره، كما كانت لديه حقيبته المدرسية.

ومن الجدير بالذكر، أنه بموجب القانون الصيني لا يمكن محاكمة الصبي، حيث لا يمكن تحميل الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 14 عامًا مسؤولية جنائية، فيمكن توقيف الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 14 و16 سنة بتهمة ارتكاب جرائم مثل القتل والسرقة والاغتصاب.