صدمة جديدة لمستخدمي ” فيسبوك ” بسبب الخصوصية

وكالات(صدى):

أقدم الآلاف من موظفي ” فيسبوك ” على الاستحواذ على كلمات المرور الخاصة بحسابات مئات الملايين من مستخدميه، وتخزينها في نص عادي قابل للبحث، في عام 2012، وذلك بحسب تصريحات موظف كبير من داخل ” فيسبوك ” ، كان على دراية بالتحقيقات الجارية.

وأوضح الموظف الذي رفض الكشف عن هويته، أن تحقيق ” فيسبوك ” مازال مستمرا بهذا الشأن، وأنها لم تعثر حتى الآن على أي إشارة بشأن إساءة استخدام الموظفين لبيانات المستخدمين؛ فيما كشفت التحقيقات عن وجود ما بين 200 مليون و600 مليون مستخدم الموقع، ربما يكون لديهم كلمات مرور حساباتهم مخزنة في نص عادي، ويمكن البحث فيها من قبل أكثر من 20 ألف موظف على ” فيسبوك ” .

وقال أن ” فيسبوك ” مازال يحاول تحديد عدد كلمات المرور التي تم كشفها، والتي وقعت خلال فترة تعود إلى عام 2012؛ بينما اعترف نائب الرئيس لهندسة الأمن والسرية في ” فيسبوك ” بيدرو كاناهوياتي لشبكة ” سي إن إن “، إن ” الشركة تقوم بإخفاء كلمات السر الخاصة بالمستخدمين عند إنشائهم للحساب، حتى لا يتمكن أي موظف من رؤيتها ” ؛ لافتًا إلى أن هذا ما لم يحصل في هذه الحالة.