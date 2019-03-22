ابنة إليسا تفاجئ الجمهور: أحبك يا أمي
تجمع علاقة قوية بين الفنانة إليسا والشابة أنجيلا السيسي، التي تعتبرها الشابة بمثابة والدتها.
وبعتث الشابة برسالة إلى إليسا في يوم عيد الأم، والتي جاء فيها: ” بالنسبة للعالم أنت اليسا، وبالنسبة لي انت أمي.. أحبّك يا أمّي، يا كلّي ” ؛ لترد إليسا: ” حُبّي، وإبنتي، فليحميك الله يا قلبي ” .
ابو عمار[ عدد التعليقات: 24412 ] نشر منذ 49 دقيقة
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☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 39914 ] نشر منذ 20 دقيقة
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