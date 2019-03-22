ابنة إليسا تفاجئ الجمهور: أحبك يا أمي

أميرة خالد(صدى):

تجمع علاقة قوية بين الفنانة إليسا والشابة أنجيلا السيسي، التي تعتبرها الشابة بمثابة والدتها.

وبعتث الشابة برسالة إلى إليسا في يوم عيد الأم، والتي جاء فيها: ” بالنسبة للعالم أنت اليسا، وبالنسبة لي انت أمي.. أحبّك يا أمّي، يا كلّي ” ؛ لترد إليسا: ” حُبّي، وإبنتي، فليحميك الله يا قلبي ” .