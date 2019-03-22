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ابنة إليسا تفاجئ الجمهور: أحبك يا أمي

ابنة إليسا تفاجئ الجمهور: أحبك يا أمي
أميرة خالد(صدى):

تجمع علاقة قوية بين الفنانة إليسا والشابة أنجيلا السيسي، التي تعتبرها الشابة بمثابة والدتها.

وبعتث الشابة برسالة إلى إليسا في يوم عيد الأم، والتي جاء فيها: ” بالنسبة للعالم أنت اليسا، وبالنسبة لي انت أمي.. أحبّك يا أمّي، يا كلّي ” ؛ لترد إليسا: ” حُبّي، وإبنتي، فليحميك الله يا قلبي ” .


2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 39914 ] نشر منذ 20 دقيقة

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