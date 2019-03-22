سيدة تطلب الخلع من زوجها: لا يتفاعل مع منشوراتي على فيسبوك

القاهرة(صدى):

أقدمت سيدة مصرية، على رفع دعوى خلع ضد زوجها بسبب إهماله لها مدللة على ذلك بعدم تفاعله مع منشوراتها على موقع التواصل الاجتماعي ” فيسبو ” ؛ الأمر الذي أثار دهشة الحاضرين في قاعة المحكمة.

وأكدت السيدة أنها لم تفكر يوما في اللجوء للقضاء وطلب الطلاق من زوجها، بعد قصة من الإعجاب والحب المتبادل، استمر لـ4 سنوات، ولكن بعد زواجها قبل أشهر انقلب عليها الحال؛ حيث أصبح ينهي يومه بـ ” النوم في السرير ” بمفرده، كما اعتاد السهر على المقهى يوميا: ” كل علاقتي بيه أنه يديني مصروف البيت وبس وفضلت على كده شهر مقدرتش استحمل ” .

وكتبت الفتاة عبر صفحتها الشخصية على فيسبوك، مشكلتها دون أن تشير إليه، ليقرأ المنشور فينقلب عليها دون رجعة: ” شاف البوست بعد ساعتين من النشر، وساعتها اتخانقنا وقالي أنت فضحتيني وسط أصحابك ” ، ليتوقف عن ضغط زر الإعجاب على منشوراتها منذ ذلك الحين؛ لتلغي الصداقة معه على فيسبوك، بعد أن تفاقمت بينهما المشكلات التي نشبت قبل شهرين.