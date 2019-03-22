نيوزيلندا تبث أذان صلاة الجمعة تضامنا مع ضحايا مذبحة المسجدين

ويلينغتون(صدى):

رفعت نيوزيلندا، أذان صلاة الجمعة في أنحاء البلاد عبر التليفزيون والإذاعة الوطنيين؛ تأبينًا لضحايا مذبحة المسجدين الجمعة الماضية، والتي يقدرون بالعشرات من الضحايا والمصابين.

ومن جانبه، قال إمام مسجد النور، الذي وقعت فيه المذبحة، خلال الخطبة، أن النيوزيلنديون أثبتوا للإرهابيين أنهم عصيون على التكسير؛ فيما ظهرت رئيس الوزراء النيوزلندية وسط جموع المشيعين الذي شاركوا المسلمين في صلاة الجمعة الأولي بعد المجزرة بالحجاب.

وكان قد أعلن الخميس عن دعوة عامة للنيوزيلنديين، ذكورا وإناثا، لارتداء الحجاب اليوم الجمعة، لإظهار تضامنهم مع المسلمين؛ بينما قالت رئيسة وزراء نيوزيلندا، في خطابها للمسلمين في بلادها اليوم: ” متحدون معكم ، نحن جسد واحد ” .

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