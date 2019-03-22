مركز أرامكو الطبي يعلن عن وظائف شاغرة في 4 مدن

فاطمة المالكي(صدى):

كشف مركز جونز هوبكنز أرامكو للرعاية الصحية، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفر عدد من الوظائف الصحية الشاغرة للسعوديين والمقيمين، لحمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه والبرود والزمالة في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المركز في كل من الظهران، والأحساء، ورأس تنورة، وبقيق.

وأوضح المركز، أن المسميات الوظيفية المتاحة هي: صيدلي (الظهران)، وأخصائي طب الطوارئ (رأس تنورة)، وأخصائي طب الطوارئ (الأحساء)، وأخصائي طب الطوارئ (الظهران)، وأخصائي طب الطوارئ (بقيق).

وأضاف: فني تخدير (الظهران)، أخصائي عيون (الأحساء)، أخصائي تخدير (الظهران)، طبيب- طب الأسرة (رأس تنورة)، أخصائي الطب الباطني (الظهران)، أخصائي تخدير عام (الظهران)، أخصائي نفسي بالغين (الظهران)، أخصائي أمراض الجهاز الهضمي للأطفال (الظهران).

وتابع المركز أنه بحاجة إلى: طبيب أطفال عام (عدد 3 وظائف/ الظهران)، سكرتير طبي (الأحساء)، أخصائي طب الأسرة (الظهران)، أخصائي تغذية (الظهران)؛ لافتًا إلى أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 21 مارس 2019م؛ عبر الرابط الإلكتروني التالي من هــــنـــا..