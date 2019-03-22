رياح مثيرة للأتربة والغبار على مكة والرياض والجوف

الرياض(صدى):

أطلقت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الجمعة، إنذارًا مبكرًا يفيد بوجود نشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار مما يحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق: الرياض ومكة والجوف.

وأوضحت ” الأرصاد”، في تنبيهها أن الإنذار يشمل رنية، والمويه، وظلم والأجزاء المجاورة، كما يشمل القريات، سكاكا والأجزاء المجاورة، والخرج، والرياض، والدوادمي، والأفلاج والأجزاء المجاورة.

وفي السياق نفسه، أشارت هيئة الأرصاد إلى أن الحالة تبدأ من السابعة صباح اليوم الجمعة، وتنتهي في تمام الساعة السابعة من مساء نفس اليوم.