سعود السويلم: الهلال هو المستفيد الأول من تواجد الحكم كلاتنبيرغ

نواف السالم(صدى):

أكد رئيس نادي النصر، سعود السويلم، اليوم الجمعة، أن الهلال هو المستفيد الأول من تواجد الحكم الإنجليزي مارك كلاتنبيرغ.

وفي سياق متصل، أوضح ” السويلم ” في برنامج ” كورة روتانا ” على قناة روتانا خليجية، أن كلاتنبيرغ ما زال يعمل في إدارة اختيار الحكام حتى بعد إقالته، مضيفًا: ” وكان يعمل ضدنا لإنه كان يعلم بأننا ضد إقالته ” .

وكان المكتب التنفيذي في اتحاد كرة القدم، قد قرر الشهر الماضي، إنهاء العلاقة مع الخبير التحكيمي مارك كلاتنبيرغ، وتعيين الحكم السابق خليل جلال بدلًا منه.