سعود السويلم: الهلال هو المستفيد الأول من تواجد الحكم كلاتنبيرغ
أكد رئيس نادي النصر، سعود السويلم، اليوم الجمعة، أن الهلال هو المستفيد الأول من تواجد الحكم الإنجليزي مارك كلاتنبيرغ.
وفي سياق متصل، أوضح ” السويلم ” في برنامج ” كورة روتانا ” على قناة روتانا خليجية، أن كلاتنبيرغ ما زال يعمل في إدارة اختيار الحكام حتى بعد إقالته، مضيفًا: ” وكان يعمل ضدنا لإنه كان يعلم بأننا ضد إقالته ” .
وكان المكتب التنفيذي في اتحاد كرة القدم، قد قرر الشهر الماضي، إنهاء العلاقة مع الخبير التحكيمي مارك كلاتنبيرغ، وتعيين الحكم السابق خليل جلال بدلًا منه.
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