بالفيديو.. رئيس النصر: بعض الأندية تخرب مفاوضاتنا.. ودخلنا بصفقة عموري للتخريب
أدلى سعود آل سويلم، رئيس نادي النصر، اليوم الجمعة، في ظهور تليفزيوني له، بتصريحات اعتبرها الجمهور متناقضة حول الصفقات التي تعقدها الأندية وتدخلات الأندية الأخرى لتخريبها.
وقال ” السويلم ” قبل الفاصل، خلال مشاركته مع ” قناة روتانا خليجية ” أن بعض الأندية عندما تعلم عن مفاوضات للنصر تدخل للتخريب؛ ليعود بعد الفاصل ويؤكد: ” دخلنا بصفقة عموري للتخريب ” ؛ لافتًا إلى أن هدفهم في الدخول في هذه الصفقة هي رفع سعره على الهلال.
وأكد رئيس نادي النصر أن إدارة النادي لا تعترف بأي لاعب يعرض عليها: ” إحنا ندور ونخاطب اللاعب وإذا كان سعره مناسب إدارة النادي توقع معه، وإذا كان سعره مبالغ فيه نشوف غيره، هذه سياستنا ” .
ابو محمد[ عدد التعليقات: 50 ] نشر منذ 41 دقيقة
بصراحه والله ماتوقعت ثقافته ضحله جدا والله والله لو انه ماطلع ابركله خخخخخخخخ هذا حال رؤساء العالمي. هذا حسينوه وهذى خلاقينه هههه
زائر[ عدد التعليقات: 3 ] نشر منذ 18 دقيقة
عشان كدا انتم يالاجهزة الادارية سبب خراب الرياضة وسبب اعطاء الملايين للمتردية والنطيحة وتسببتم بغياب المواهب الحقيقية