بالفيديو.. رئيس النصر: بعض الأندية تخرب مفاوضاتنا.. ودخلنا بصفقة عموري للتخريب

ماجد محمد(صدى):

أدلى سعود آل سويلم، رئيس نادي النصر، اليوم الجمعة، في ظهور تليفزيوني له، بتصريحات اعتبرها الجمهور متناقضة حول الصفقات التي تعقدها الأندية وتدخلات الأندية الأخرى لتخريبها.

وقال ” السويلم ” قبل الفاصل، خلال مشاركته مع ” قناة روتانا خليجية ” أن بعض الأندية عندما تعلم عن مفاوضات للنصر تدخل للتخريب؛ ليعود بعد الفاصل ويؤكد: ” دخلنا بصفقة عموري للتخريب ” ؛ لافتًا إلى أن هدفهم في الدخول في هذه الصفقة هي رفع سعره على الهلال.

وأكد رئيس نادي النصر أن إدارة النادي لا تعترف بأي لاعب يعرض عليها: ” إحنا ندور ونخاطب اللاعب وإذا كان سعره مناسب إدارة النادي توقع معه، وإذا كان سعره مبالغ فيه نشوف غيره، هذه سياستنا ” .