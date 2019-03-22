فيديو مأساوي للحظة غرق عبّارة الموصل

بغداد(صدى):

كشف مقطع فيديو، اللحظات الأولى لغرق العبارة في محافظة نينوى العراقية، أمس الخميس، والتي راح ضحيتها نحو 100 شخصاً من بينهم عشرات النساء والأطفال.

ومن جانبه، أوضح رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، خلال زيارة عاجلة قام بها إلى الموصل إثر غرق عبارة في مياه نهر دجلة بالمدينة، أن: ” الأجهزة تمكنت من إنقاذ 55 شخصا وجئت لمتابعة حادث العبارة. ونحن هنا بعد ساعات قليلة من وقوع الحادث لمتابعة سير التحقيقات ” .

وأكد ” عبد المهدي ” على الحداد العام في جميع أنحاء العراق في السفارات والممثليات العراقية في الخارج لمدة 3 أيام اعتبارا من الخميس، معربًا عن التعازي لذوي الضحايا باسم جميع العراقيين، وفقًا لـ ” العربية. نت ” .