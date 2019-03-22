صدارة للكيميائيات تعلن عن وظائف إدارية وهندسية شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة صدارة للكيميائيات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة، لحمَلة درجة الدكتوراه ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات.

وأوضحت الشركة، أن ذلك للعمل بمقرها الرئيسي في محافظة الجبيل؛ لافتةً إلى أن المسميات الوظيفية المتاحة هي: مستشار قانوني، ومهندس إنتاج ثان؛ فضلًا عن مهندس لوجستية موقع، ومهندس إنتاج.

وأشارت شركة صدارة، إلى أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 21 مارس 2019م؛ عبر الرابط الإلكتروني التالي من هـــــــنــــــا..