بالفيديو.. حادث تصادم يسفر عن 9 إصابات ووفاة بالطائف

الطائف(صدى):

باشرت الفرق الإسعافية التابعة لهيئة الهلال الأحمر السعودي بالطائف حادث تصادم بين مركبتين تقل عائلتين، مساء اليوم الخميس، وذلك على طريق الحاذة باتجاه المدينة بما يبعد عن الطائف قرابة مئة وتسعون كيلو مترًا، وأسفر الحادث عن عددًا من الإصابات وحالة وفاة.

وأوضح شادي بن عابد الثبيتي، المتحدث باسم الهلال الأحمر السعودي بالطائف أن غرفة العمليات تلقت بلاغ عن وجود حادث تصادم به عدة إصابات بسبب وجود جمال سائبة على الطريق وذلك من عدة مصادر والتي لم تعطي الدقة في الموقع الصحيح مما استدعى إلى توجيه ثمان فرق إسعافية وطلب الدعم من صحة الطائف بثلاث فرق بقيادة القائد الميداني أحمد الصخيري، وبمتابعة كريمة من معالي محافظ الطائف الأستاذ سعد الميموني، ومتابعة مدير الاسعاف بالطائف عبدالله الحارثي

وتمت مباشرة الفرق الإسعافية للموقع وفرز الحالات، عند تحديد الموقع الصحيح، ومن ثم تقديم الخدمة الإسعافية للمصابين حيث تم نقل تسع حالات تفاوتت إصاباتهم من بسيطة إلى بليغة وذلك إلى مستشفى الأمير سلطان العسكري ومستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالطائف.

فيما رفضت خمس حالات الكشف والنقل وكذلك حالة لامرأة انتقلت إلى رحمة الله.