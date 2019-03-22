بالفيديو.. أحلام: بيني وبين المملكة قصة عشق واستقبلتوني عروسا بالرياض

أميرة خالد(صدى):

وجهت الفنانة الإماراتية أحلام، اليوم الخميس، الشكر لجمهورها في الرياض في بداية حفلها الغنائي المقام في مركز الملك فهد الثقافي.

وأكدت ” أحلام ” في الحفل: ” أن فيه قصة عشق بيني وبين السعودية واليوم مثل ما زوجت كل بنات السعودية، شكرا إنكم استقبلتوني عروسا في الرياض، وهذا الدائم من بدايتي في بلدي الثاني في المملكة العربية السعودية ” .

وأشارت الفنانة الإماراتية، بعد أن قابلها الجمهور بترحيب حار: ” ومني ومن دار زايد، بلدي الإمارات، لكم أكبر وأعظم تحية لأهل وشعب وجمهور السعودية ” .