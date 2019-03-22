دراسة تؤكد: كثرة الإنجاب يبطء شيخوخة المرأة

أميرة خالد(صدى):

أثبت فريقاً من العلماء الكنديين، بعد دراسة قاموا بها، بأن كثرة الحمل تحارب الشيخوخة لدى المرأة، وتحافظ على خلايا جسمها من التلف.

كما أوضحت دراسة أجرتها جامعة سايمون فريزر في كندا أن زيادة عدد الأطفال الذين تنجبهم المرأة يساعد على محاربة الشيخوخة لديها، ويبقي جسمها في حالة مستمرة من الشباب، وأن النساء اللائي أنجبن أطفالاً أكثر كانت لديهن قسيمات طرفية جينية أطول، الأمر الذي يساهم في تأخر إصابتهن بالشيخوخة.

وأجريت الدراسة على حوالي 75 امرأة أنجبن عدداً كبيراً من الأطفال وتبين بأنهن يتحلين بنضارة أكبر عند وصولهن إلى عمر الخمسين، ويرجح الباحثون أن هذه النتائج قد تكون بسبب زيادة هرمون الأستروجين أثناء الحمل، والذي يعمل كمضاد للأكسدة وبالتالي يحمي الخلايا من التلف، بحسب ما ورد في صحيفة ديلي ميل البريطانية.