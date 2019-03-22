وظائف شاغرة في شركة موبايلي
أطلقت شركة موبايلي للاتصالات، وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، لحملة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في مدينة الرياض.
وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى: أخصائي المنتج: درجة البكالوريوس في تخصص التسويق، أو المجالات ذات الصلة، أخصائي أبحاث السوق: درجة البكالوريوس في تخصصات: (التسويق، أبحاث السوق، تقنية المعلومات).
بالإضافة إلى أخصائي إدارة مرافق البنية التحتية: درجة البكالوريوس في تخصصات: (علوم الحاسوب، أو الهندسة)، أو ما يعادلها.
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