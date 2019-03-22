وظائف شاغرة في شركة موبايلي

فاطمة المالكي(صدى):

أطلقت شركة موبايلي للاتصالات، وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، لحملة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في مدينة الرياض.

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى: أخصائي المنتج: درجة البكالوريوس في تخصص التسويق، أو المجالات ذات الصلة، أخصائي أبحاث السوق: درجة البكالوريوس في تخصصات: (التسويق، أبحاث السوق، تقنية المعلومات).

بالإضافة إلى أخصائي إدارة مرافق البنية التحتية: درجة البكالوريوس في تخصصات: (علوم الحاسوب، أو الهندسة)، أو ما يعادلها.

لمعرفة التفاصيل أضغط هنا :