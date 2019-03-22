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وظائف شاغرة في شركة موبايلي

وظائف شاغرة في شركة موبايلي
فاطمة المالكي(صدى):

أطلقت شركة موبايلي للاتصالات، وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، لحملة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في مدينة الرياض.

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى: أخصائي المنتج: درجة البكالوريوس في تخصص التسويق، أو المجالات ذات الصلة، أخصائي أبحاث السوق: درجة البكالوريوس في تخصصات: (التسويق، أبحاث السوق، تقنية المعلومات).

بالإضافة إلى أخصائي إدارة مرافق البنية التحتية: درجة البكالوريوس في تخصصات: (علوم الحاسوب، أو الهندسة)، أو ما يعادلها.
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