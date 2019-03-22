رئيس النصر : أحمد موسى أكبر صفقة في الشرق الأوسط

ماجد محمد(صدى):

أكد سعود السويلم رئيس نادي النصر، اليوم الخميس، على أن أحمد موسى أكبر صفقة في الشرق الأوسط.

وقال السويلم خلال لقاءه مع قناة ” روتانا خليجية ” إن : أحمد موسى أكبر صفقة في الشرق الأوسط، والتعاقد معه مر بأكثر من مرحلة، وأحمد البريكي بذل جهداً كبيرا في التوقيع معه.

وأضاف : النصر نادي عالمي، لذلك حرصنا أن نعمل مثل الأندية العالمية، عندما بدأنا في مفاوضة حمدالله عرض علينا فسخ عقده مع الريان القطري للانتقال إلى النصر.