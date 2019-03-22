  • الخميس 21

    مارس

  1. الرئيسية
  2. اخبار رياضية
  3. رئيس النصر : أحمد موسى أكبر صفقة في الشرق الأوسط

رئيس النصر : أحمد موسى أكبر صفقة في الشرق الأوسط

رئيس النصر : أحمد موسى أكبر صفقة في الشرق الأوسط
ماجد محمد(صدى):

أكد سعود السويلم رئيس نادي النصر، اليوم الخميس، على أن أحمد موسى أكبر صفقة في الشرق الأوسط.

وقال السويلم خلال لقاءه مع قناة ” روتانا خليجية ” إن : أحمد موسى أكبر صفقة في الشرق الأوسط، والتعاقد معه مر بأكثر من مرحلة، وأحمد البريكي بذل جهداً كبيرا في التوقيع معه.

وأضاف : النصر نادي عالمي، لذلك حرصنا أن نعمل مثل الأندية العالمية، عندما بدأنا في مفاوضة حمدالله عرض علينا فسخ عقده مع الريان القطري للانتقال إلى النصر.


الوسوم:

تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 1012 ] نشر منذ 25 دقيقة

يعني اي اغلى هو والا البكره

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *