” العمل ” تُعلن عن مبادرة لتوطين مهنة الصيدلة

نايف السالم(صدى):

أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، اليوم الخميس، عن مبادرة توطين مهنة الصيدلة، والتي تستهدف رفع مشاركة الصيادلة السعوديين في المهنة، عبر احتساب نسبة توطين مستهدفة.

وقالت الوزارة، في بيان عبر حسابها الرسمي، إنها تستهدف توطين 20% من وظائف الصيدلة في المنشآت التي يزيد فيها عدد الصيادلة غير السعوديين عن خمسة موظفين.

وتابعت أنها ستحفّز المنشآت المتجاوبة مع المبادرة التي ستخدم الصيادلة السعوديين الباحثين عن العمل والخريجين الجدد بإيجاد وظائف لهم لدى وكلاء الأدوية وموزعيها، وشركات الأدوية ومصانعها، والمكاتب العلمية، والصيدليات.