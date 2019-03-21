دراسة : النوم يُنقص الوزن

أميرة خالد(صدى):

كشفت دراسة حديثة أن النوم يساعد على إنقاص الوزن بدلاً من الاستيقاظ باكراً للذهاب إلى الصالة الرياضية ” gym “.. فالنوم أهم بكثير من الذهاب إلى الجيم.

وقالت الدراسة : إن الحصول على قسط كافٍ من النوم الجيد مهم لإنقاص الوزن فغالباً ما يستيقظ الكثير من الناس قبل وقت من عملهم للذهاب إلى الصالات الرياضية، إلا أن الأطباء يرون أن النوم يجب ألا يتعارض مع التمارين الرياضية، بل على العكس تماماً.

وأضافت : فمن المهم الحصول على قسط كافٍ من النوم الجيد لبلوغ أهداف اللياقة البدنية، ويحتاج كل فرد الحصول على 8 ساعات من النوم يومياً، لتنظيم هرمونات الشهية المسؤولة عن التحكم بالإحساس بالجوع والشبع.