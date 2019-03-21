تقنيات لكشف النقطة العمياء في السيارة

أميرة خالد(صدى):

تعد النقطة العمياء هي النقطة التي لا يشاهدها السائق خلال جلوسه في مقعد القيادة ولاحتى من خلال المرايا الجانبية ولا المرآة الداخلية.

وهناك مواضع مختلفة للنقطة العمياء منها:

1 – النقطة العمياء الأمامية: سببها مصابح السيارة الامامية فالسيارات الحديثة اصبحت هذه المصابيح عريضة جداً على العكس من السيارات القديمة وهذا العرض يؤدي الى حجب الرؤية بالنسبة للسائق عند الالتفاف يسارا او يميناً وسوف يصطدم حتماً باي جسم يقع ضمن هذه الزاوية وخاصة المشاة وراكبي الدراجات، لذلك يجب الانتباه تماما عند الالتفاف يساراً بالاخص الى تحريك الرأس يمنة ويسرة لكشف هذه الاجسام ومحاولة تجنبها.

2 – النقطة العمياء: من المعلومات التي قد يجهلها الكثيرون ولكنها في غاية الاهمية لسلامتكم، فهل سبق ان تجاوزتك سيارة وانت تقود سيارتك ولم تشاهدها في المرآة الداخلية، ولا في المرآة الجانبية، في علم تصميم السيارات يوجد نقطة تدعى النقطة العمياء، وهي التي تنعدم فيها رؤية الاجسام الموجودة خلف سيارتك، ولايمكن رؤيتها بالمرايا.

ولأهمية الموضوع الشديد الخطورة قامت الشركات بإجراء مايلي للتخلص من هذه الظاهرة:

1 – بداية الامر قامت شركات السيارات باضافة جزء محدب على المرآة بالجانب الأيسر والأيمن الخارجيتين لكشف هذه النقطة، ثم قامت شركة فولفو باختراع رادار صغير يشبه في عمله مبدأ حساسات الرجوع يعطي انذار صوتي وضوئي لوجود سيارة او جسم ما في المنطقة العمياء لسيارتك.

كما قامت الشركات باضافة كاميرا على المرايا الجانبية مرتبطة بالشاشة الوسطية تعطيك صورة للاجسام الموجودة في النقطة العمياء لديك. ثم وصل الامر في السيارة الفاخرة الى اضافة هزاز على المقود او على كرسي السائق يشبه هزاز الهاتف النقال ليحذرك من وجود جسم ما في هذه النقطة.

2 – التطور المذهل والذي أضيف حاليا في السيارات المزودة برادار المحافظة على المسار مثل BMW 2016 ومثيلاتها، فهو عدم تجاوب المقود مع السائق في حال رغب بالتجاوز وهناك سيارة موجودة في النقطة العمياء لسيارته وقد اصبح نظام التحذير من النقطة العمياء الزاميا في كل السيارات في بعض الدول واصبح من المواصفات الاضافية في السيارة العادية جدا مثل الريو 2015.