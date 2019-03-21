بالفيديو.. عبدالله المسند : مشاريع الرياض تخفض درجة الحرارة
توقع عبدالله المسند أستاذ المناخ بجامعة القصيم، أن تخفض درجة الحرارة من 2إلى 5درجات مئوية، بسبب مشاريع الرياض الكبرى.
وقال المسند خلال لقاءه في برنامج ياهلا : مشروع النهر الجاري يتمثل في معالجة مياة الصرف الصحي وهو بنك مفتوح لاستثمار المياة المستخدمة ويمكن أن نزرع بها الرياض والمحافظات التى بجانبها.
وأضاف : إطلاق مشروع الرياض آرت في مدينة الرياض يجعل منها متحف عالمي مفتوح ونستطيع أن نسميه قصة القرن 21.
وتابع أستاذ المناخ قائلًا :مشاريع الرياض الكبرى جاءت لتنهي العلاقة المتأزمة والعدائية بين البلديات والشجرة.
أ.د. عبدالله المسند – أستاذ المناخ بجامعة القصيم:#مشاريع_الرياض_الكبرى ربما تخفض درجة حرارة المدينة من 2 إلى 5 درجات مئوية @ALMISNID#برنامج_ياهلا #خليجية pic.twitter.com/BM9dL46M0Y
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) March 21, 2019
واضح **999**وصريح[ عدد التعليقات: 4643 ] نشر منذ 16 دقيقة
طيب،،