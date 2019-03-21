بالفيديو.. عبدالله المسند : مشاريع الرياض تخفض درجة الحرارة

عادل الحربي(صدى):

توقع عبدالله المسند أستاذ المناخ بجامعة القصيم، أن تخفض درجة الحرارة من 2إلى 5درجات مئوية، بسبب مشاريع الرياض الكبرى.

وقال المسند خلال لقاءه في برنامج ياهلا : مشروع النهر الجاري يتمثل في معالجة مياة الصرف الصحي وهو بنك مفتوح لاستثمار المياة المستخدمة ويمكن أن نزرع بها الرياض والمحافظات التى بجانبها.

وأضاف : إطلاق مشروع الرياض آرت في مدينة الرياض يجعل منها متحف عالمي مفتوح ونستطيع أن نسميه قصة القرن 21.

وتابع أستاذ المناخ قائلًا :مشاريع الرياض الكبرى جاءت لتنهي العلاقة المتأزمة والعدائية بين البلديات والشجرة.