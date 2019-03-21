فتاة تتسبب في عاهة مستديمة لوالدها

المنامة(صدى):

تسببت فتاة في البحرين لوالدها بعاهة مستديمة.

وجاء ذلك بعد أن طارد صديقها الذي أحضرها إلى المنزل بعد خروجهما خلسة، وشاهدها في سيارته، وعندما حاول إيقاف السيارة بالإمساك بمقدمتها، وبعد محاولة إيقاف السيارة قام المتهم بقيادة سيارته مندفعًا وانحرف بها ليسقط الأب على الأرض، ويصاب بكسور في جمجمته ونزيف داخلي أدى إلى عاهة.

وتفصيلًا، اكتشفت شقيقة الفتاة أنها خرجت في الثالثة فجرًا وظلت حتى السادسة صباحًا، وعندما استيقظ الأب فوجئ بعدم وجودها فوقف خارج المنزل ينتظر عودتها، فشاهدها بسيارة شاب عشريني، فحاول إيقاف السيارة بالتمسك بمقدمتها، فما كان من الشاب إلا أن رجع بالسيارة إلى الخلف ثم انحرف بها يمينًا، فسقط المجني عليه على الأرض وفرّ الشاب من الموقع.