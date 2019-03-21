بالصور.. مناورة تجهز الهلال لـ ” أحد “
أدى فريق الهلال الأول لكرة القدم، مساء اليوم، مرانه الرئيس استعدادًا لمواجهة ضيفه فريق ” أحد ” مساء يوم بعد غد السبت، ضمن لقاءات الجولة ال24 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وجاء تفاصيل المران على النحو التالي: –
بدأ الجهاز الفني المران بتدريبات فنية متنوعة.
طبق المدير الفني ” زوران ماميتش ” تدريبات تكتيكية.
خاض اللاعبون مناورة على كامل مساحة الملعب.
اختتم الجهاز الفني مران اليوم بتطبيق جمل فنية.
ولم يشارك الإيطالي ” سيباستيان جيوفينكو ” في مران اليوم؛ نظير تعرضه لإنفلونزا، ويشتمل برنامج الفريق يوم غد الجمعة على:
6م التواجد في مقر النادي.
7م بداية الحصة التدريبية المغلقة.
9م وجبة العشاء في المعسكر.
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