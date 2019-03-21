بالصور.. مناورة تجهز الهلال لـ ” أحد “

ماجد محمد(صدى):

أدى فريق الهلال الأول لكرة القدم، مساء اليوم، مرانه الرئيس استعدادًا لمواجهة ضيفه فريق ” أحد ” مساء يوم بعد غد السبت، ضمن لقاءات الجولة ال24 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وجاء تفاصيل المران على النحو التالي: –

بدأ الجهاز الفني المران بتدريبات فنية متنوعة.

طبق المدير الفني ” زوران ماميتش ” تدريبات تكتيكية.

خاض اللاعبون مناورة على كامل مساحة الملعب.

اختتم الجهاز الفني مران اليوم بتطبيق جمل فنية.

ولم يشارك الإيطالي ” سيباستيان جيوفينكو ” في مران اليوم؛ نظير تعرضه لإنفلونزا، ويشتمل برنامج الفريق يوم غد الجمعة على:

6م التواجد في مقر النادي.

7م بداية الحصة التدريبية المغلقة.

9م وجبة العشاء في المعسكر.