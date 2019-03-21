بالفيديو.. محمد المخلفي: خدمة التزام تعزز العمل الحكومي لوجود المعلومات الدقيقة

نايف السالم(صدى):

تحدث محمد المخلفي، الوكيل المساعد للأنظمة وتطوير الأعمال بالخدمة المدنية، عن خدمة التزام للربط الإلكتروني بين الخدمة المدنية ووزارة الصحة.

وقال محمد خلال مداخلة هاتفية له في برنامج ” يا هلا ” الذي يذاع على قناة روتانا خليجية، إن وزارة الخدمة المدنية توجهت للأساليب الحديثة لتبادل البيانات بين الأنظمة وبدون تدخل بشري.

وتابع ” المخلفي ” أن بناء قاعدة بيانات موثقة وموحدة عن الموارد البشرية وتوفيرها لصناع القرار أصبحت توفر وقت وجهد على المختصين، وهذا العمل ربط مع سبع وزارات كانت آخرها وزارة الصحة، التي بعدها تم الحصول على أكثر من 70% من بيانات والمعلومات الوظيفية لمنسوبي القطاع العام بشكل إلكتروني.

واستطرد: ” توجد بيانات دقيقة وحقيقية ومعلومات الوظائف والموظفين قدرت تحصر القطاعات والأعمال الجديدة التي يمكن التطور والاستثمار فيها، بالإضافة إلى معرفة عجز الوظائف، والمساعدة في اتخاذ القرار الصحيح لوجود البيانات الصحيحة، وتعزيز العمل الحكومي؛ لوجود المعلومات الدقيقة.