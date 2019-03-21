مكافحة المخدرات : العلامات الدالة على تعاطي الحشيش

علي القحطاني(صدى):

أوضحت اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات، اليوم الخميس، العلامات الدالة على تعاطي الحشيش

وقالت اللجنة من هذه العلامات : الحساسية الزائدة لبعض الكلمات والعبارات إن كانت بغير قصد ويفسرها في غير محلها، و الشكوك الزائدة بالأفراد المحيطين كالأهل والأصدقاء.

بالإضافة إلى التوتر والأرق والسلوك الانتحاري و تكرار الأفعال بدون وعي أو إدراك وتحريك الفكين بشكل معاكس أو شبه دائري و تعد الحالة المزاجية هي الأكثر وضوحا عند المدمنين على الكبتاجون، كثرة الحركة والكلام والانفعال الحاد في الحديث.

ووجود بعض الشكوك و الماوس۔ و زيادة العرق بشكل كبير، و العزلة عن الآخرين.