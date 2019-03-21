عروس تتكفن بفستان الزفاف الأبيض

دبلن(صدى):

لم تستطع فتاة في أيرلندا الاحتفال بزفافها وذلك لموتها غرقاً، قبل الزفاف بساعات قليلة.

وتفصيلًا، كانت العروس تحضر احتفالًا مع أصحابها قبل زفافها بساعات ولكنها لقيت مصرعها، لتدفن بفستان زفافها الذي لم ترتديه أبدًا.

ويُعتقد أن العروس ماتت غرقاً قد سقطت في مياه كارلينجفورد لوف في مقاطعة لوث بعد وقت قصير من منتصف الليل، وبعد انتشال جثتها، كتب خطيبها وداعًا عاطفيًا، حيث كتب عبر ” فيسبوك “: ” لم تكن رووث شريكتي فحسب، بل كانت رفيقة روحي. ستبقى حبي دائمًا. “