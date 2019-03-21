للجنسين.. وظائف شاغرة في الاتصالات السعودية

فاطمة المالكي(صدى):

أطلقت شركة الاتصالات السعودية، عدد من الوظائف الإدارية الشاغرة للرجال والنساء، من حمَلة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عدد من التخصصات، مع وجود خبرات سابقة؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي وفروعها في مدينة الرياض.

وأوضحت الشركة أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:أخصائي مشروع عام، مدير تصميم برامج تجربة العملاء والأداء، أخصائي تسويق، أخصائي أول تطوير الأعمال (عدد وظيفتين)، مدير الحسابات، مدير إدارة العمليات، أخصائي التدقيق الداخلي، أخصائي مخاطر أول، أخصائي استخراج البيانات.

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