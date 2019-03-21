بعد وجبة الإفطار.. شاب يقتل زوجته ويقطع جثتها ليحرقها

القاهرة(صدى):

أقدم عامل بمخبز بقرية مصرية بمحافظة الشرقية، على قتل زوجته، وتقطّيع جثتها أجزاءً وأشعل النيران فيها، وأرجع سبب ارتكابه الواقعة إلى إلحاحها بضرورة خروجه للعمل لتلبية مطالب أطفالهما الأربعة، والكف عن السرقة.

وقال طفلهما : ” بابا دبح ماما وخدها الحمام ” أثناء شهادته أمام وكيل نيابة منيا القمح، أثناء معاينة الأخير مسرح الجريمة، واستماعه لأسرة المجني عليها وشهود العيان.

استيقظت الزوجة مبكرًا وبعدما ذهب طفلاها إلى المدرسة، توجهت إلى مركز صحة الأسرة لإعطاء طفلها الرضيع مصل تطعيم.

وعادت الزوجة إلى المنزل وفوجئت بأن زوجها لم يذهب لعمله، أحضرت وجبة الإفطار وما إن انتهى الزوجان وطفلاهما ” مالك وسجى ” من تناوله، عاتبت الزوجة زوجها على غيابه عن العمل، فعنفها واعتدى عليها بالضرب، وتعقبها لحظة دخولها المطبخ، واعتدى عليها بسكين فأرداها قتيلة في الحال.