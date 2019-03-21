وظائف شاغرة للجنسين في مجموعة شاهيني

فاطمة المالكي(صدى):

أطقت شركة مجموعة شاهيني، المتخصصة في قطاعات الأغذية والتوزيع، عدد من الوظائف الفنية والإدارية الشاغرة للسعوديين والسعوديات والمقيمين، لحمَلة شهادة الثانوية العامة وشهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركات التابعة للمجموعة في كل من الرياض، وجدة.

وأوضحت المجموعة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية: مشغل مركبة في الممرات الضيقة (الرياض)، محاسب مبيعات (عدد وظيفتين للسعوديين/ جدة)، مدخل بيانات (للسعوديات/ جدة)، المدير الإقليمي لمبيعات الشركات (جدة)، فني ميكانيكي (جدة)، فني تبريد وتكييف (الرياض)، أمين صندوق (للسعوديين/ الرياض)، مسؤول مخزون (الرياض).

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