بالفيديو.. الوليد بن طلال يتبرع بـ ” مليون دولار ” لأسر شهداء مسجدي نيوزلندا

عادل الحربي(صدى):

قررالأمير الوليد بن طلال، دعم أسر شهداء الهجوم الإرهابي الذي استهدف مسجدين في نيوزلندا الجمعة الماضية، بالتبرع لهم بمليون دولار عبر مؤسسة ” الوليد للإنسانية ” .

وقال الوليد عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ما حدث بنيوزيلندا لا يقبله لا عقل ولا دين، فأن نقف ضد الإرهاب هو واجبنا جميعاً.

ووكان تسب الحادث في وفاة قرابة الخمسين شخصاً وإصابة عدد مماثل حين فتح إرهابي أسترالي النار على المصلين في المسجدين.