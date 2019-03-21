لأول مرة.. جيب رانجلر هايبرد بالقابس تظهر أثناء اختبارها

واشنطن(صدى):

ظهرت سيارة جيب رانجلر هايبرد بالقابس التي طال انتظارها أثناء اختبارها في أوبورن هيلز في ولاية ميشيغان الأمريكية، وأصبح هذا الطراز أخيراً حقيقة واقعية.

ولم تكشف جيب بعد عن المحرك الذي سيتم إقران نظام الهايبرد بالقابس به، ولكننا نتوقع أن يكون المحرك V6 سعة 3.6 المستخدم في كرايسلر باسيفيكا هايبرد، والذي سيكون محرك محتمل.

وأوضحت تقارير صحفية، أن منفذ الشحن ربما سيكون في جانب السائق، وبعد متابعة السيارة لمسافة 5-6 كلم، سارت سيارة رانجلر بسرعة 40 كلم/ساعة في الوضع الكهربي قبل بدء تشغيل المحرك.

ويمكن تقديم رانجلر باعتبارها سيارة كهربائية نقية أيضاً، فوفقاً لخطة أعمال FCA التي مدتها خمس سنوات والتي تم الكشف عنها في يونيو 2018، سيكون هناك أربعة سيارات تحمل اسم جيب وستكون كهربائية بالكامل على الأقل، ورانجلر ربما تكون واحدة من هؤلاء الأربعة.