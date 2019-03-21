بالصور.. ” النصر ” يواصل تدريباته

ماجد محمد(صدى):

واصل الفريق الأول بنادي النصر، اليوم الخميس، تدريباته اليومية على ملعب الرمز بحضور المشرف العام على الفريق الأول الأستاذ عبدالكريم المنصور.

وانطلقت تدريبات الفريق اليوم بتمارين متنوعة في الصالة الرياضية المغلقة، وأجري مدرب الفريق، روي فيتوريا عددًا من التدريبات اللياقية المتنوعة حيث بدأها بالجري حول الملعب.

وقسم مدرب الفريق اللاعبين لمجموعتين أجري لهم تدريبات كروية في مساحات محددة تعتمد على اللعب من لمستين.

واختتم فيتوريا تدريبات اليوم بمناورة على منتصف 8 الملعب طبق خلالها عددًا من الجمل التكتيكية.