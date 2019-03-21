بالصور.. ثمانيني يجمعه القدر بـ ” حبيبة طفولته ” بعد انتظار دام 70 عامًا

القاهرة(صدى):

شهدت نقابة الصحفيين في مصر، حفل زفاف غريب من نوعه، بعد أن أعلن الكاتب الصحفي والروائي حسين قدري البالغ من العمر 85 عامًا، زواجه من الأديبة عصمت صادق التي تصغره بـ4 سنوات فقط.

وقال الأديب: ” قصة حبنا تمتد لأكثر من 70 عامًا “، مشيرًا إلى صلة قرابة تجمعه بزوجته منذ عقود، ثم يكشف عن طلبه الزواج منها مرتين أثناء الدراسة بالجامعة وبعدها، إلا أن النصيب لم يكتب له ذلك.

وتابع الثمانيني أن أول مرة شاهد زوجته الحالية عقب شهور من ولادتها، وكان عمره وقتها 4 سنوات، حيث قامت زوجة خاله بوضعها على قدميه ” حجره “، في مناسبة جمعتهما سويًا، ليشير إلى رؤيته لها أيضًا أثناء الدراسة، ثم في الجامعة حينما كان يدرس بكلية الآداب.

وأضاف: ” ذهبت لخطبتها أثناء الجامعة، فرفض والدها، ثم سألت عنها مرة أخرى لخطبتها، لتكون المفاجأة أنها تزوجت قبلها بـ4 أشهر، ومن هنا بدأ كل منا في طريقه، حتى جمعنا القدر بعد سنوات طويلة. ”

واستطرد عن زواجهما في هذا السن: ” أشعر معها كأنني شاب في الثلاثين من عمري، والحب في هذه السن يأتي بعد نضج ويقين، وهذه هي زوجتي الرابعة بعد أن تزوجت 3 مرات مسبقًا وتوفين جميعًا، وقابلت عصمت مؤخرًا لأعرف أنها أرملة وتوفي زوجها، فقررت الزواج منها، وزوجتي لها أبناء وأحفاد أيضًا. ”